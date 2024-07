Alto Calore ‘San Giorgio Protagonista’ al sindaco Ricci | Cosa intende fare per ridurre i disagi?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDi seguito la lettera aperta indirizzata dai consiglieri di SanProtagonista, Maurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno, al, Giuseppe. “Egregio, in relazione alla nota dell’Servizi s.p.a. del 14.06.2024, n. protocollo 9607, con la quale si fa riferimento, come ogni anno, alla situazione di forte calo della portata delle sorgenti idriche, Ella emanava ordinanza n.39 del 26.06.24 al fine di vietare l’uso dell’acqua proveniente dall’acquedotto pubblico per usi diversi da quello alimentare, domestico, igienico e invitava la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua, evitando inutili sprechi. Atteso che tale ordinanza è già stata utilizzata in passato, sortendo scarsissimi risultati sull’effettivo orario della sospensione della erogazione idrica e atteso, altresì, che durante questa stagione estiva, rispetto alla medesima stagione dello scorso anno, la situazione è notevolmente peggiorata, esacerbando la problematica della cittadinanza, i sottoscritti Consiglieri Comunali Le chiedono di venire a conoscenza se e quali azioni ufficiali abbia già intrapreso per rendere la situazione più gestibile e degna di un paese civile.