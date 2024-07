Alex Marangon a Chi l’ha visto? rivelato il lapsus profetico dello sciamano Andrea Zuin | Perché da quando è mo… Sciarelli | Impressionante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il programma Chicondotto da Federicaè tornato ieri sul caso di, il 25enne veneziano scomparso la notte tra il 29 e il 30 giugno durante un rito sciamanico, a Vidor, presso l’Abbazia Santa Bona. Raduno che prevedeva anche l’impiego di sostanze psicotrope illegali in Italia. L’incontro con“Fai in modo che arrivi una chiamata che ci dica che lo troviamo, ti prego”: a porgere la disperata richiesta era la sorella di. Ed è proprio a uno degli organizzatori,, che la ragazza ha fatto questa supplica, nei giorni in cuiera semplice scomparso dalla abbazia, nel trevigiano. Dopo due giorni, il 2 luglio, sarebbe stato ritrovato morto e adesso la Procura ha aperto un’indagine per omicidio.