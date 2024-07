Trovato morto un detenuto | proteste nel carcere di Viterbo i reclusi incendiano materassi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una protesta è esplosa neldidopo il ritrovamento di unforse per cause naturali. La rivolta interessa una sezione che ospita circa 50 detenuti: sono stati incendiati suppellettili e. Fuori dall’istituto di pena le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e un’ambulanza. La polizia penitenziaria sta cercando di circoscrivere la protesta e si è in attesa dell’arrivo del gruppo di Intervento Rapido da Roma. “Da questa mattina i detenuti del reparto comune distanno inscenandoche man mano sono andate peggiorando, visto che da poco è in atto una vera e propria rivolta con la distruzione di tutto il reparto D1?, ha spiegato Giuseppe Proietti Consalvi, vice segretario generale Osapp. Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.