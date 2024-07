Traffico Roma del 10-07-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

divieto di transito per la presenza di alberi sulla carreggiata su via Collatina nel tratto compreso tra via delle Cerquete via Celestino Rosatelli è chiusa via Ardeatina per uno smottamento nel tratto compreso tra via Appia Antica via delle Sette Chiese mettere sulla circonvallazione Gianicolense divieto di transito per lavori tra viale di Trastevere e Piazzale Enrico Dunant in questa direzione segnalati i lavori induzione della carreggiata lungo Corso Francia Tra via Flaminia via di Vigna Stelluti nelle due direzioni possibili ripercussioni alverso via Flaminia il termine degli interventi è previsto per la metà di settembre era in vigore l'orario della linea mare 0 7l con capolinea unico alla stazione Colombo verso le spiagge lungo la litoranea gli orari di prima e ultima partenza dal capolinea piazzale Vespucci te l'hanno tutti i giorni dalle 8 alle 20