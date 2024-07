Top Crime vola al 2% il commissario buono piace anche ai giovani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Top) Da Jessica Fletcher a Colombo, da Poirot a Kojak fino a Maigret, le serie originali o ispirate a miti polizieschi degli anni passati stanno invadendo i palinsesti. Un fenomeno che d'estate si moltiplica in considerazione dell'innalzarsi del target medio dell'utenza e dell'assottigliarsi fisiologico della platea al netto di grandi eventi sportivi. Il leggendariocreato da George Simenon continua ad affascinare le nuove generazioni per la sua umanità. Siamo lontanissimi dai metodi investigativi tecnologici di oggi, dove l'eccessiva fiducia nelle “macchine” ha comportatoclamorosi errori giudiziari. Maigret al contrario di come oggi vengono percepiti talvolta i detective contemporanei rappresenta un “poliziotto” perfettamente integrato nel suo territorio, in particolare Parigi.