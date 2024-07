Taremi è pronto per il raduno dell’Inter ma prima due step! ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è sbarcato ieri pomeriggio a Milano Malpensa, muovendo i suoi primi passi da giocatore ufficiosamente. Per l’ufficialità definitiva mancano duee poi èper il primodi Simone Inzaghi. SCALPITA –ieri ha anticipato il suo arrivo per Milano, inizialmente previsto per la sera intorno alle 21. Invece, l’iraniano ha deciso di atterrare sul capoluogo lombardo con qualche ora di anticipo, sbarcando a Malpensa per le 14. Segno di come non vede l’ora di iniziare con la nuova maglia. Simone Inzaghi lo avrà al primoprecampionato e sarà l’unico attaccante che avrà a disposizione, in quanto sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram e Marko Arnautovic si uniranno al gruppo solo a ritiro inoltrato.