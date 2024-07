Sos caldo settimana rovente Ecco la prima vera ondata E tra due giorni arriva il picco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ladi calore di questa estate in italia e investe in pieno anche l’Umbria che si conferma tra le regioni più calde del Paese. Dopo i due brevi ‘picchi’ di giugno, da domani Perugia avrà già il bollino ‘arancione’, ma col passare deiarriverà il ‘rosso’ anche nel capoluogo umbro che, secondo la valutazione del ministero della Salute, "indica condizioni di emergenza (di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini moltoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute". Le previsioni. Umbria Meteo fa sapere che l’intensadi calore "sull’Umbria durerà almeno una decina dicon picchi di calore nella giornata di venerdì 12 luglio e probabilmente a metà della prossima, quindi intorno al 16-17 luglio.