Serena Bortone non si piega a Rai-Meloni e rifiuta nuovo programma Va via?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Negli ultimi mesi,è stata al centro di un intrigo televisivo che ha dominato le pagine dei giornali e dei media. La notizia più recente è che non condurrà più CheSarà, ildell'access prime time della terza rete della Rai. Inizialmente, in quello slot doveva andare Maria Latella, poi dirottata alla seconda serata del martedì di Rai3 con il suo format A Casa di Maria. Come ha anticipato in anteprima TvPerTutti.it, lazione di Rai3 prevedeva il ritorno dinell'access prime time del sabato sera con unprodotto dalla direzione intrattenimento day time di Angelo Mellone. Questo show, focalizzato sulla cultura e la società, avrebbe dovuto essere distante dai temi della politica, un cambiamento significativo rispetto ai suoi precedenti impegni.