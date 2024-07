Segno del destino | perché il gol di Lamine Yamal alla Francia ha qualcosa di paranormale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Undello ha fatto di nuovo. Il man of the match della sfida trae Spagna, vinta in rimonta dagli iberici (volati in finale degli Europei), aveva inventato un tiro a giro identico nella semifinale degli Europei Under 17 in Ungheria, neanche a dirlo sempre contro la. Un gol nel, di un calciatore arrivato al centro della scena per l'1-1 momentaneo che ha pareggiato i conti, dopo il gol in avvio di Kolo Muani. Il giovanissimo giocatore del Barcellona ha incantato con le sue giocate il pubblico dell'Allianz Arena con una rete che ha tanti punti in comune con quello del 2023: per velocità e per conclusione. Allora, un anno fa,giocava con l'Under 17 spagnola dove era il più piccolo degli altri, aveva addosso i segni del predestinato ma non sapeva ancora fino a che punto si sarebbe potuto spingere.