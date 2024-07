Ricerca sul cancro | il talco è probabilmente cancerogeno per l’uomo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’Agenzia internazionale per lasul(Iarc) ha stabilito che ilè “” per. L’ente, che fa parte del dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha concluso che esistono prove – limitate negli esseri umani, ma sufficienti negli animali da laboratorio – a sostegno del fatto che il minerale può causare tumori, in particolare alle ovaie e ai polmoni. La valutazione è il risultato del lavoro svolto da un gruppo di 29 scienziati provenienti da 13 paesi. Il team ha “valutato in modo esaustivo la letteratura scientifica disponibile” sugli effetti delprivo di amianto sulla salute. La Johnson & Johnson aveva già ritirato i suoi prodotti a base di, dopo una pioggia di cause legali Ilsi può riscontrare, ad esempio, in prodotti per il trucco (come fondotinta e cipria) ma è noto soprattutto come polvere per il corpo, impiegato per l’igiene intima e per agevolare le pratiche sportive.