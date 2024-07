Programma e squadra di governo nelle mani dei Capitani Reggenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024)didei. ‘Consegnate’ ieri dai vertici della Democrazia Cristiana al termine della sessione consigliare. Come dae nei tempi stabiliti. Da una parte c’è il, quei punti sui quali ’battere’ nel corso della prossima legislatura. Cosa che la Dc farà insieme a Libera, Partito dei socialisti e dei democratici e Alleanza Riformista, come concorcato. Dall’altra c’è ladi, i dieci prossimi segretari di Stato che presto andranno a sedere in Congresso. Ora i prossimi passi, quelli che daranno ufficialmente il la al prossimo. "Come avevamo anticipato, l’obiettivo di questa nuova maggioranza costituita da due coalizioni è di dare quanto prima unalla Repubblica e ai suoi cittadini – dice alla tv di Stato il segretario della Dc, Giancarlo Venturini – Abbiamo ricevuto il mandato alle 13.