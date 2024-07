Premio Donatella Raffai per il giornalismo televisivo a Giovanna Botteri | la cerimonia a Roma

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Si è svolta venerdì 5 luglio aal Ministero della Cultura, nella Sala Spadolini, ladi consegna alla giornalista e storica inviata Raidelper la tv (sezione): un riconoscimento, conferito a personalità di rilievo della televisione italiana, che intende onorare la memoria della nota conduttrice(1943-2022) nata a Fabriano ma di origini campane e che raggiunse dal 1989 una popolarità straordinaria alla conduzione di Chi l’ha Visto?, distinguendosi per il garbo e l’eleganza congiunti alla fermezza e alla professionalità. All’evento, presentato dalla giornalista Laura Bufano, ha partecipato anche l’avvocato Luigi Di Majo vincitore dell’edizione pilota nel 2022 e co-conduttore di due edizioni di Chi l’ha visto? accanto alla, una professionista che ha lasciato un segno importante come ha ricordato poi la stessaavendola conosciuta nei primi anni in Rai additandola quale esempio ancora oggi da seguire per una tv di qualità che lei stessa contribuì a costruire coinvolgendo il suo pubblico.