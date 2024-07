Parigi 2024 allarme per Tamberi | Spero non sia nulla di grave

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non è riuscito a gareggiare a Szekesfehervar A meno di un mese dai Giochi di, si ferma a scopo precauzionale il campione olimpico, mondiale ed europeo dell’alto Gianmarco. L’azzurro, iri pomeriggio, 9 luglio ha annunciato su Instagram che non avrebbe saltato a Szekesfehervar (Ungheria) tappa Gold del Continental Tour. Leggi anche: Sport, non più solo calcio: da tennis ad atletica gli italiani più appassionati di altri sport Le parole di“A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alla gara di oggi per un dolore sentito nel bicipite femorale (della gamba sinistra, quella di stacco, ndr) durante il riscaldamento – l’annuncio di(Fiamme Oro), attuale leader mondiale stagionale con il 2,37 di Roma -.non siadima la verità è che a 30 giorni dalle Olimpiadi anche un capello storto è! Questa cosa mi sta logorando l’anima, sono riuscito a fare praticamente solo una gara quest’anno e il sogno della mia vita è praticamente arrivato! Purtroppo penso che sarà a rischio anche la Diamond League di Montecarlo del 12 luglio, in 3 giorni dubito che sarà tutto a posto.