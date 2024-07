Parasol Stars The Story of Bubble Bobble III | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 10 luglio 2024): TheofIII è il terzo capitolo della celebre serie di platform TAITO, riportato in vita su console moderne grazie a ININ Games. Originariamente rilasciato nel 1991, questo titolo è noto per la sua giocabilità avvincente e il suo design colorato. In questa nuova versione, Bub e Bob ritornano come Bubby e Bobby in forma umana, armati di ombrellini magici pronti a salvare l’universo.TheofIII:La trama diè semplice ma accattivante: i protagonisti, ritrasformati in umani, partono in missione per salvare vari pianeti da creature malvagie e strumenti musicali posseduti. Con l’aiuto dei loro ombrelli magici, Bubby e Bobby viaggiano attraverso otto pianeti vivaci, ognuno con il proprio tema unico e nemici distintivi.