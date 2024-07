Non mi sentivo bene già prima di giocare contro Medvedev | Jannik Sinner svela i suoi problemi di salute a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Non è stato un momento facile. Ho provato a combattere con quello che avevo oggi. Non ho vomitato. Ma ho impiegato un po’ di tempo perché avevo le vertigini. Fuori dal campo forse ho avuto i momenti più difficili”. Cosìha spiegato il malessere che l’ha colpito durante la partita, poi persa, – sul Campo centrale diDaniil. Al termine del match, concluso dopo 5 set, il tennista italiano hato i motivi che hanno compromesso il suo allenamento mattutino (inizialmente in programma alle ore 14.30) e la prestazione pomeridiana: “Non mi ero sentitogià dalla mattina, ho cercato di fare qualcosa con il mio fisioterapista. Non so se sia influenza, ma non mi“. Durante il terzo set, nonostante il malore momentaneo,avrebbe voluto rimanere in campo: “È stata dura e sono uscito dal campo.