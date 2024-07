Nocera Jazz Festival 2024 | il calendario degli appuntamenti da venerdì 12

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: 6 minuti Ilcontinua e si appresta a realizzare il quarto, quinto e sesto appuntamento della sua seconda stagione. Sotto la direzione artistica di Mario Berna, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale diInferiore e la Sofy Music, iloffre otto giorni di eventi, per undici concerti, ricchi di live imperdibili con artisti proveniente dagli Stati Uniti, Brasile, Capo Verde/Portogallo, Cuba, Italia. Il programma è una celebrazione delle sonorità multietniche, dei colori, dei ritmi e i suoni che caratterizzano le musiche del mondo Venerdi 12 luglio (presso il Castello del Parco Fienga, inizio ore 21 biglietto euro 20 +d.p. – prevendita qui) ci sarà una speciale serata dedicata al Brasile con tre interpreti d’eccezione: Dea Andréa Gil, in arte Dea Gil, è una cantautrice, attrice e modella brasiliana originaria di San Paolo (Brasile).