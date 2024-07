‘Ndrangheta a Milano confermate in appello ma ridotte le condanne per la locale di Pioltello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024)innel processo al clan delladei Maiolo-Manno a, nel Milanese. La riduzione è stata dovuta all’applicazione della “continuazione” delle pene con altre, soprattutto quelle dell’ormai storico procedimento “Infinito“ contro le cosche del 2010. La Corte d’diha così parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo le, ma confermando l’impianto accusatorio. L’inchiesta condotta dalla Polizia – che aveva portato agli arresti nel dicembre 2022 – avevamesso in luce come l’organizzazione criminale operasse sia nelle forme “classiche”, tra cui traffici di droga e armi, richieste di pizzo, intimidazioni e usura, sia con quelle più sofisticate come l’infiltrazione nei business, la creazione di “serbatoi di manodopera” e “affari” sul trasporto salme in piena pandemia, e pure l’inquinamento delle competizioni elettorali.