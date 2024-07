LIVE Musetti-Fritz 3-6 7-6 6-2 3-6 6-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | continua la splendida favola dell’azzurro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:53 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 19:53 7 ACE e 3 doppi falli per, che ha servito il 61% di prime ricavando il 76% di punti. 10 gli ACE di, che ha però portato a casa solo il 65% degli scambi avviati con la prima. Percentuale bassa per l’americano dovuta alle straordinarie doti in risposta del toscano. 19:51 Dopo aver ceduto il quarto parziale Lorenzo ha saputo ritrovare il tennis dei set precedenti mantenendo lucidità e calma, tornando a sommergere di variazioni l’avversario. 19:48 Tutti in piedi per l’azzurro, che ha giocato un tennis fantastico.