LES NUITS EN OR 2024 | la terza edizione il 13 e 14 luglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) LESEN OR: lail 13 e 14Il Sudestival – progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma e afferente all’Apulia Cinefestival Network e all’AFIC – accoglie, per il terzo anno consecutivo, la prestigiosa manifestazione realizzata dall’Académie de César e dall’Accademia di Cinema Italiano – Premi David di Donatello, LESEN OR. Dopo il successo dello scorso anno, i migliori cortometraggi di tutto il mondo saranno i protagonisti di due giorni di proiezioni gratuite nella suggestiva cornice di Monopoli sabato 13 e domenica 14, con la collaborazione dei TEATRI di BARI, come prima tappa di una serie di appuntamenti su tutto il territorio nazionale. In tutto il mondo, più di 30 Accademie di Cinema selezionano e premiano ogni anno il miglior cortometraggio all’interno della loro produzione nazionale.