La regina è rock My Lady Jane la serie che vola

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La migliore alternativa a un’abbuffata televisiva di Bridgerton 3 su Netflix? Mysu Prima Video. Uscita lo scorso 27 giugno è al secondo posto dei dieci titoli più visti in Italia: spade e corsetti, re e regine e intrighi di corte, sesso e parolacce sono gli elementi che ne fannorivelazione dell’estate. Disponibile in otto episodi, la amescola l’ardore intellettuale di Jo March di Piccole donne e di Orgoglio e pregiudizio e gli echi fantasy dihawke, tracce di sfrontatezza delle protagoniste di Downtown Abbey e la curiosità erotica dei caratteri femminili di Bridgerton. Protagonista è Emily Bader, figlia delle pagine fantasiose di tre autrici americane – Brodi Ashton, Cynthia Hand, Jodi Meadows – attrice apparsa come Chloe nella quarta stagione dellafantasy per giovani adulti Charmed e prima ancora (2021) ha avuto il ruolo principale di Margot in Paranormal Activity: Next of Kin.