In tabaccheria con passamontagna e machete | arrestato per rapina aggravata

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Granarolo (Bologna), 10 luglio 2024 - Nel febbraio scorso era entrato in una, con, aveva minacciato la titolare e aveva asportato all’incirca un migliaio di euro. I carabinieri di San Lazzaro hannoun 25enne, originario della Colombia, celibe, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane straniero è stato portato in carcere e deve rispondere dei reati die porto ingiustificato di armi atti ad offendere, utilizzati per commettere lacommessa all’inizio di febbraio. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini. Tornando ai fatti, nel pomeriggio dello scorso 1 febbraio, i militari erano intervenuti a seguito dellaconsumata presso unadi Granarolo, portata a segno da un giovane, il quale, con il volto parzialmente travisato da une armato di, aveva minacciato la titolare dellaper poi asportare il cassetto contenitore dei soldi dal registratore di cassa, al cui interno al momento vi era la somma pari a 700 euro.