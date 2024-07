Il viale degli incidenti Oltre 200 in 9 anni | Strada pericolosa Il Comune intervenga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Circa 200nel giroultimi 8(una media di 25 all’anno) lungo i 1.370 metri percorribili diCesare Battisti. Dati Istat dal 2013 al 2021. Soltanto nel 2022, ultimo anno disponibile al momento, sono stati rilevati altri 21li lungo quella"consolidando cosi una media di22annui rilevati dalle forze dell’ordine". "Nonostante il sindaco abbia ricordato come negli ultimi 35in città non ci siano mai staticon vittime due motociclisti, la situazione diCesare Battisti è critica". Ilpensiero corre all’incidente costato due vite il 5 luglio scorso all’incrocio fraBattisti e via Rossini.Ne sono convinti a “2NOVE9 Associazione Vittimeli APS“, che dal 2017 si occupa die che conta in tutta Italia circa 450 soci soprattutto tra famiglie che hanno avuto vittime sulla