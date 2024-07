Il nuovo allenatore apre il libro | | Ho lavorato tanto per arrivare qui E si vede la mano di Berlusconi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’aria delle grandi occasioni, all’U-Power Stadium, si sente eccome: la sala stampa è piena, almenoquanto l’album dei ricordi che Adriano Galliani porta con sé nel riunirsi ancora, in una stretta di, con Sandro Nesta. "Come quando tornava Kakà al Milan, certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano". Ventidue anni fa era la terrazza del Gallia di Milano, ieri erano al piano alto le ambizioni di un tecnico che abbraccia per la prima volta in panchina il palcoscenico della Serie A: "Non credevo alla chiamata, quando capisci che è tutto vero cosa fai? Prendi e vai", esordisce l’. Giacca blu, maglia grigia, un sorriso stampato sul volto e una consapevolezza che traspare ancora prima di sentirla: "So che c’è scetticismo ma non sono permaloso, verrò criticato ma mi sento comodo anche sotto pressione, altrimenti stavo a Miami".