Francia Diallo assicura | Deschamps non in discussione raggiunto obiettivo della semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il presidenteFedercalcio francese, Philippe, ha confermato Didiersulla panchina dei Bleus. Intervistato da “L’Equipe”, il numero uno del calcio transalpino ha tracciato un bilancio dopo l’eliminazionenelladi Euro 2024 per manoSpagna di De La Fuente. E a chi vuole metteresul banco degli imputati, il presidenteFff risponde: “Il bilancio è positivo nel complesso, è statol’minimo– spiega –continuerà la sua missione. Un risultato come lanon andrebbe mai banalizzato. Resta comunque l’amaro in bocca, la finale sarebbe stata una ricompensa per l’impegno di giocatori, staff e per tutti i francesi che seguivano la squadra.