Fondi è Comune amico delle tartarughe marine

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024- Mentre c’è grande attesa per la schiusauova dei nidi posizionati dai volontari di Tartalazio sulla spiaggia di Capratica, sul Palazzo Municipale sventola la bandiera “”. Dopo la cerimonia ufficiale che si è tenuta il 21 giugno a Roma, il premio conferito da Legambiente e ritirato dalla delegata Rita Di Fazio è stato consegnato ieri mattina al primo cittadino Beniamino Maschietto e all’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro ed esposto assieme al Tricolore e alla Bandiera Blu. Il riconoscimento è arrivato a seguito dell’adesione al progetto “Life Turtlenest”, promosso da Legambiente e finanziato dalla Commissione europea per una gestione responsabilespiagge potenzialmente utilizzate dalleCaretta caretta come aree di nidificazione.