Estate Hot – Ecco la hit delle icone sexy preferite dagli italiani Alessia Marcuzzi Elisabetta Canalis ed il Dua Lipa sul podio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Puntuale, come ogni anno,ci alla classifica‘celebrity più hot dell’’. Il ranking, ideato dal portale ‘Incontri Extra Coniugali.com’, vede balzarein cima alla classifica (lo scorso anno si era piazzata al decimo posto), merito anche dei sensualissimi scatti realizzati a Formentera e poi a Capri, che su Instagram hanno fatto impazzire i suoi fan. La hitfra le celebrity, dopo la, seguonoed il DuaAl secondo posto, troviamo invece, tornata in Italia dopo aver trascorso quasi tutto l’inverno a Los Angeles. Recentemente immortalata ari in un abito cut-out in occasione del matrimonio di Diletta Leotta e poi a Mazara del Vallo per quello di Pietro Gaudioso, è ora rientrata nella sua terra natale, la Sardegna dove sta sfoggiano bikini supersensuali con l’underboob in vista.