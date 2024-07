È morto l’avvocato Marfori donati gli organi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) di Tiziana Petrelli E’ stato un dono per tanti, nella vita come nella morte. Si è spento dopo due settimane di agonia,Luigi, ma ora una parte di sé continuerà a vivere in qualcun altro. Perché l’ultimo grande dono dell’illustre e stimato avvocato del Foro di Pesaro che ha reso grande la pallavolo femminile fanese, è stato donare i suoiaffinché altri potessero avere una vita migliore. "E’ stato un grande uomo - le poche parole che la figlia Rita ci ha consegnato - onesto, leale, affettuoso, cordiale, rispettoso, amante di ogni forma di sport, e che soprattutto ha amato smisuratamente la sua famiglia". Aveva 83 anni, compiuti proprio nel letto della Rianimazione dell’Ospedale regionale di Torrette, dove era ricoverato dal 25 giugno scorso a seguito del malore fatale accusato mentre nuotava nella piscina del camping Stella Maris, dove in quel giorno di festa si era recato con la famiglia per trascorrere qualche ora di relax.