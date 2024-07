Due bambini come Cenerentola | picchiati e costretti a fare lavori umili in casa dalla matrigna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una donna salentina è accusata di aver perpetrato diversi tipi di violenza contro i figli adottivi, colpiti più volte con calci, scope e cinghiate, il tutto condito da una buona dose di insulti e offese gratuite. La donna si arrabbiava per qualsiasi cosa: per lain disordine, per il modo di vestire o per i voti bassi a scuola, determinatidisastrosa condizione familiare in cui i dueeranoa vivere. Violenze e maltrattamenti dellaLa donna prendeva in giro la figliastra per il suo modo di vestire e per il suo aspetto fisico, chiamandola più volte “cotoletta” in tono dispregiativo. Il figliastro spesso veniva picchiato e in alcune circostanze ha dovutoricorso al pronto soccorso per le ferite subite dopo le percosse della donna.