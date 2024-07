Cobra Kai | la pazienza è la chiave del poster del finale di stagione di Cobra Kai

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Kai: laè ladeldeldidiKai La maggior parte delle conoscenze di Daniel LaRusso sono state apprese dal suo sensei, il signor Miyagi (Pat Morita). Attraverso una serie di compiti banali, Daniel ha imparato a padroneggiare le sue abilità di karate, che si sono rivelate preziose in tutti questi anni. La sesta e ultimadiKai renderà omaggio al signor Miyagi in diversi modi, tra cui il nuovo Miyagi-Do. Tuttavia, l’onore più grande è quello di insegnare a un giovane gruppo di artisti marziali le abilità che il signor Miyagi ha lavorato duramente per impattare. Una delle scene più famose di Karate Kid è quella in cui Daniel si imbatte nel signor Miyagi, che sta cercando di catturare una mosca con le bacchette.