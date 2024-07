Chi è Matthew Modine e in quali film lo abbiamo visto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Impossibile non riconoscere il suo volto, la sua voce, per chi seguee serie televisive in lingua originale: chi è? Nato il 22 marzo 1959 a Loma Linda, è un attore statunitense famoso in tutto il mondo. Ma ine serie tv lo? Una lunga carriera alle spalle e una vita da ambientalista convinto, tanto da avere criticato chi va a Cannes con il jet privato. Chi è: biografia Le nuove generazioni conoscono sicuramente il volto diAveryper la sua presenza nella fortunatissima serie televisiva, targata Netflix, Stranger Things. Ma la carriera diè lunghissima, iniziata nel lontano 1983 al cinema e nel 1982 in televisione. Nato in California, è il più giovane di sette fratelli e da piccolo si è spesso dovuto trasferire prima nello Utah e poi a Imperial Beach, dove frequenta la Mar Vista High School, diplomandosi nel 1977: decisiva la scelta di trasferirsi a New York, dove ha studiato recitazione e ha conosciuto la moglie Caridad Rivera, con cui sta tutt’oggi.