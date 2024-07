Cassa dei dottori commercialisti la parità di genere è certificata Distilli | Risultato che ci rende orgogliosi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La(Cdc) “è conforme ai requisiti della UNI PdR 125:2022, riconoscimento volto ad assicurare una maggiore equità e ad accompagnare e incentivare le imprese e le istituzioni nella riduzione del divario diin tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne”. È il secondo Ente di previdenza privato ad ottenere la certificazione, dopo l’Enpab (biologi), si legge in una nota, e “in un contesto come quello italiano, in cui il numero medio delle donne occupate è inferiore a quello degli uomini, lapresenta un organico sostanzialmente equilibrato perin quanto composto prevalentemente da donne, che rappresentano il 57,46% del totale, con una presenza femminile distribuita trasversalmente in tutti i livelli aziendali”.