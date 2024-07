Basket femminile l’Italia batte nettamente la Serbia negli ottavi degli Europei U20 Eleonora Villa superlativa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’ItalUnder 20continua a volare aglidi categoria di Vilnius (Lituania)! Le ragazze di coach Piazza battonolaper 91-63 e volano così ai quarti dove incroceranno la vincente di Lettonia-Portogallo. Match mai in discussione per le azzurre, che sono rimaste davanti nel punteggio dalla palla a due fino alla sirena finale.si prende la copertina con una prestazione monstre da 32 punti, ben coadiuvata dalla sorella Matilde che chiude con 18 punti. Per le serbe invece 13 punti di Jevtovic e 12 equamente divisi tra Nestorov, Piljevic e Milanovic. Primo quarto subito scoppiettante con tre triple di(9-3), con Osazuwa che portain doppia cifra di vantaggio (13-3). Nestorov prova a scuotere le compagne (13-5), ma le azzurrine non alzano il piede dall’acceleratore: doppia bomba die Carlotta Zanardi per il +11 (19-8).