Alternative allo smartphone per bambini | i giochi che stimolano la creatività

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I mesi estivi rappresentano da sempre, per/e, il periodo perfetto per sperimentare attività nuove, in grado di stimolare la, scoprendo anche nuove passioni. A seconda dell’età, che ci si trovi in città o in villeggiatura,e passatempi aiutano i nostri figli a staccare dalla routine dell’anno scolastico e ad immergersi in ritmi più rilassati, anche di socializzazione, purché loed il mondo on line siano lontani! Se, un tempo, ci sono state generazioni die bambine, tutta l’estate a casa, con gli occhi incollati davanti alla tv a guardare più volte lo stesso film, mentre mamma e papà erano a lavoro, oggi non mancano campus estivi edcreative dedicate ai più piccoli, in città come al mare o in montagna.