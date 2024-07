Accolte quasi tutte le domande per i nidi | solo quattro in lista d’attesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024)praticamenteleper id’Infanzia a Castel San Pietro. C’è soddisfazione nell’amministrazione comunale per l’esito del bando deid’Infanzia rivolto alle famiglie residenti nel territorio comunale. Lepresentate erano 107, ma 7 famiglie hanno già rinunciato al posto per motivi personali e quindi sono diventati 100 i bambini da inserire nel servizio, dall’altra i posti disponibili quest’anno sono in tutto 96. La graduatoria quest’anno è in pratica già tutta esaurita, poiché rimangono in4 famiglie che non hanno accettato sedi o tempi diversi da quelli richiesti. Queste famiglie, che hanno già attivato altre soluzioni, potrebbero comunque ottenere il posto in seguito a ulteriori rinunce che, in base all’esperienza degli anni precedenti, per vari motivi solitamente arrivano prima o poco dopo l’inizio del servizio.