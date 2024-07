Un posto al sole anticipazioni 9 luglio 2024 | Rossella si sente in colpa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 9 luglio 2024)Graziani conforterà Riccardo Crovi nel corso della puntata di Unaldi martedì 9. La giovane dottoressa, infatti, accoglierà lo sfogo del suo ex fidanzato e questo acuirà i suoi sensi dinei suoi confronti. Ricordiamo chee Riccardo erano in procinto di convolare a nozze, ma all'ultimo momento la ragazza ha deciso di non sposare più Crovi dal momento che ha capito di provare dei sentimenti molto forti per Nunzio. Tuttavia, la Graziani, dopo aver lasciato Riccardo sull'altare, è corsa da Cammarota per dirgli di aver deciso di annullare il suo matrimonio, ma di avere comunque bisogno di tempo per riflettere sul da farsi. Nunzio, a quel punto, ha sperato che prima o poidecidesse di stare con lui, ma la figlia di Silvia ha continuato ad essere assalita dai dubbi, mentre Riccardo ha scoperto dei suoi sentimenti per lo chef e ha reagito con rabbia e delusione.