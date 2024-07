Tragedia non sopportava il dolore della moglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Tutta Filottrano è in lutto per ladi domenica mattina quando hanno perso la vita Giuseppe Paolorossi, 91 anni, zio del sindaco Luca Paolorossi, provato per quanto accaduto, e Rita Caporaletti, 84enne,dell’uomo che ha compiuto il folle gesto. Lui non riusciva a sopportare la sofferenza, malata di Alzheimer. Ha scelto di andarsene assieme alla donna gettandosi con l’auto nel laghetto di Montefano, poco distante da casa. Per una vita è stato muratore, ha speso l’esistenza per il lavoro e la famiglia, i figli e la, che prima di andare in pensione è stata una delle sarte di Filottrano, le cosiddette "donne dalle mani d’oro". Il riscontro diagnostico è stato effettuato ieri a Macerata e da stamattina le salme sono visibili nella camera mortuaria dell’ospedale di Civitanova Marche per il saluto.