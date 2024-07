Tour de France 2024 tappa 10 | vince Philipsen Ordine d' arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Saint-Amand-Montrond (Francia), 9 luglio- La10 deldeporta la carovana da Orléans a Saint-Amand-Montrond dopo 187,3 km totalmente piatti: non a caso, lo spettacolo, per usare un eufemismo, latita fino agli ultimi chilometri, nei quali partono le schermaglie tra i velocisti. Tra le migliori ruote veloci rimaste in un gruppo ripartito stamattina senza Aleksandr Vlasov a spuntarla stavolta è Jasper, che brucia Biniam Girmay, che rimane però saldo in maglia verde, dopo aver fatto le prove generali al traguardo volante: merito del belga, una furia dopo le tante delusioni dei giorni scorsi, ma anche di un Mathieu Van Der Poel straordinario nel ruolo di apripista. La11, la Évaux-les-Bains-Le Lioran di 211 km, proporrà ben 6 GPM nel contesto del Massiccio Centrale che potrebbero generare due corse in una: la prima per un'eventuale fuga e la seconda per plasmare unaancora guidata da Tadej Pogacar.