Tarquinia convocato l’11 luglio il primo consiglio comunale della nuova amministrazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024), 92024 – Si terrà, alle 18, il. “Questo importantissimo atto apre la legislatura – afferma il sindaco diFrancesco Sposetti -. Sento l’onore e la responsabilità di rappresentare al meglio la città. Metterò, insieme alla mia squadra, tutto il mio impegno per non deludere la fiducia che mi ha dimostrato la comunità tarquiniese”. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono l’elezione del presidente del, il giuramento del sindaco e la comunicazionenomina del vice sindaco e dei componentigiunta. Per conoscere tutti gli argomenti in discussione è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di. L’assemblea sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube dell’al link https://www.