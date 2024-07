Sosta selvaggia in centro | Tutti posteggiano in divieto Ma solo io sono stato multato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) "Ho parcheggiato la mia auto all’angolo tra Canalgrande e via Scarpa. Lo fannoda sempre. Ma ieri i vigili mi hannoal comando della Municipale di via Bacchini per pagare la multa e chiedere spiegazioni e apprendo che - contrariamente a quanto riportato sul foglietto della sanzione - non è possibile pagare presso il loro posto di polizia. Chiedo allora la motivazione della sanzione e mi viene risposto che qualcuno ha chiato la Municipale e quindi - giustamente dal loro punto di vista - dovevano sanzionare la mia auto perchè si trovava a meno di 5 metri dall’intersezione. Faccio allora presente che tutte le auto parcheggiate in Corso Canalgrande e vie limitrofeparcheggiate a meno di 5 metri dall’intersezione (è impossibile evitarlo data la conformazione della via e a meno di non collocare cartelli che proibiscano lain tutto Corso Canalgrande e nonin alcuni punti della via e allora si andrebbe a parcheggiare altrove) mala mia è stata sanzionata.