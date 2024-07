Si tuffa nella Muzza e scompare | ricerche in corso per un 25enne Secondo dramma dell’afa in poche ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Cassano d’Adda (Milano) – Il caldo afoso, la voglia di refrigerio, il tuffo e il: un copione che tutte le estati, appena le temperature salgono troppo, si ripresenta tragicamente nei luoghi attraversati dai corsi d’acqua. Due gli episodi di oggi, in Lombardia. Dopo la scomparsa – intorno alle 14 – di un 17enne di Rho nelle acque impetuose del Masino, nel pomeriggio un altro episodio, questa volta nel Milanese. A Cassano d’Adda un giovane di 25 anni risulta disperso dopo essersi gettato nelle acque del canale. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, che stanno coordinando le operazioni di soccon un elicottero e due sommozzatori, squadre di terra e specialisti del socacquatico. Ulteriori unità di soc, inclusi sommozzatori specializzati, sono in arrivo sul luogo dell'incidente per supportare le operazioni di ricerca.