San Miniato evade dagli arresti domiciliari | arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) San(Pisa), 9 luglio 2024 - Idi Sanhanno denunciato per il reato di evasione un uomo agliper maltrattamenti in famiglia. Durante uno dei servizi di controllo, isi sono recati presso il domicilio dell’uomo e, non trovandolo in casa, sono scattate immediatamente le ricerche. Le forze dell’ordine lo hanno rintracciato poco dopo che camminava in prossimità dell’abitazione. L’evaso, che non ha fornito alcuna valida giustificazione per il suo allontanamento, è stato condotto in caserma per le formalità di rito e, dopo essere stato denunciato è stato ricondotto nella propria abitazione agli