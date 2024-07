Sale la tensione a Bologna proiettate scritte anti G7 sulla Torre degli Asinelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – La protesta-G7 si fa sempre più pressante a. Dopo la protestaecoattivisti in Comune del pomeriggio, gli stessi manifesthanno fatto irruzione in serata sul palco del Cinema in piazza Maggiore. Infine, alcunesono apparse: “G7 not Welcome” (Il G7 non è benvenuto”). La protesta contro il G7 con lee gli attivisti sul palco del Cinema in piazza Maggiore La protesta era iniziata oggi pomeriggio in Comune a, dove alcuni manifestsi sono incatenati a terra e altri si sono calati dalla terrazza di Palazzo D'Accursio srotolando uno striscionefacciata, su cui campeggiava la scritta 'G7: la vostra tecnologia, il nostro collasso'; gli attivisti di Extinction Rebellion poi sono arrivati in serata anche sul palco della rassegna 'Sotto le stelle del cinema' in piazza Maggiore per ribadire le ragioni della loro protesta.