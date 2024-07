Previsioni meteo | Italia nella morsa del caldo ma dopo l’afa africana arrivano forti temporali

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 luglio 2024) L’delche porta in dote anche la polvere sahariana, come riportato da 3b. Molte delle città centro-meridionali in queste ore sono invase dal pulviscolo sahariano, trasportato appunto dalle correnti meridionali provenienti dall’entroterra dell’Algeria. Tale fenomeno arriva in concomitanza con l’ondata di calore proveniente dal Nord Africa che si sta abbattendo su tutta l’. La quarta ondata di caloregiornata di oggi, fatta eccezione per un leggero calo della concentrazione di pulviscolo in sospensione, non sono previsti grandi cambiamenti. La quarta ondata di calco dovrebbe interessare tutta la penisola da Nord a Sud, con temperature superiori alla media anche di 6-8°. Il picco di questa ondata didovrebbe essere raggiunto tra giovedì e venerdì e dovrebbe palesarsi in modo molto intenso tra la Val Padana centro-orientale e il Centro-Sud, con le temperature massime che possono arrivare fino a 36-38°, con picchi chefino a 40-41° al meridione.