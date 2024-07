Pagliuca ricorda Vialli | quella volta con le uova nel ping pong…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) “Oggi ricordo un fratello, un fratello che non c’è più, un compagno di squadra, un amico vero“. Gianlucacosì, con l’Adnkronos, il compagno di squadra alla Sampdoria dello scudetto nell’ormai lontano 1991 Gianluca, nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni. “Luca era una persona vera, con una personalità incredibile. Lui e Mancini sono stati i veri leader carismatici della nostra Sampdoria, maè stato il nostro bomber e l’uomo decisivo nello spogliatoio: per noi è stato tutto. Anche se è passato quasi un anno e mezzo dalla sua morte mi piange ancora il cuore“.in particolare “i suoi scherzi ai nuovi arrivati, lenelpong, gli stuzzicadenti infilati nelle sedie per pizzicare chi si sedeva Perché era anche un burlone, oltre ad essere un giocatore straordinario, uno degli attaccanti più forti della sua generazione“.