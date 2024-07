Manutenzione e Revamping degli impianti fotovoltaici

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024) Scegliere gliper l’alimentazione energetica del proprio immobile è sicuramente un atto etico, sostenibile e conveniente. Basta pensare che un impianto ben installato ha una durata media di 25 anni. Periodo in cui le emissioni di gas serra e l’inquinamento vengono azzerati, così da lasciare spazio ad un’energia efficiente e del tutto green. Ovviamente, per fare il suo dovere, un impianto deve essere ben curato e mantenuto. La ditta specializzata scelta dal cliente dovrà far fronte a ogni tipo di problema o necessità, mettendo a disposizione addetti esperti che svolgeranno check-up regolari. Abbiamo affrontato questo argomento con Energy System Project tra le prime aziende italiane dedicata alla progettazione ed alla realizzazione diper la produzione di energia da fonti rinnovabili e abbiamo analizzato i punti chiave per garantire efficienza e longevità energetica, ovverostessi.