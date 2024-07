LIVE Sinner-Medvedev 7-6 4-6 6-7 6-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | si deciderà tutto nel quinto set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01 Sin qui 51 vincenti e 37 errori gratuiti per. 43-41 per il russo. 18.00fa più fatica con la seconda: 47%. 17.59serve il 65% di prime, ottenendo l’81% dei punti. 55% invece la resa con la seconda. Il russo avrà il vantaggio di servire per primo nelset. Saranno determinanti i primi game: lìdovrà in tutti i modi aggrapparsi alla battuta, tenendo alta la concentrazione. Toilet break chiesto da. 6-2vince lo scambio sulla diagonale di rovescio e si aggiudica il quarto set. 2-2. 40-15 Solida seconda al centro, in rete la risposta. 30-15 Risposta profonda di, in rete il diritto dell’italiano. 30-0 In rete il diritto del russo. 15-0 Ace al centro di