LIVE Sinner-Medvedev 7-6 4-5 Wimbledon 2024 in DIRETTA | serve un’invenzione per recuperare il break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Altra battuta vincente. Ora servirà una magia perilnel decimo game. 40-15 Servizio e diritto dell’italiano. 30-15 Ace al centro. 15-15stecca di diritto in uscita dal servizio. 15-0 Adessosi inventa un fenomenale diritto lungolinea, imprendibile. 3-5 In rete il diritto di. Ripetiamo: sembra di rivedere i primi confronti diretti contro il russo, quando l’azzurro non sapeva come fare per evadere dalla ragnatela da fondo campo. 40-30sbaglia completamente il rovescio lungolinea, palla in rete. 30-30 Servizio vincente di. 15-30 Risposta vincente di, che arpiona la traiettoria esterna con un diritto in allungo. 15-15è tornato a spingere, macontinua a difendersi in maniera superlativa.