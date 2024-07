Lavoro Heineken Italia-Astraricerche | per 1 su 2 tempo libero più importante di guadagno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (Adnkronos/Lab) - Work life balance, formazione e flessibilità. È il triplete di caratteristiche dell'azienda ideale per glini, che - senza distinzione di età - nella scelta delrompono le barriere generazionali e guardano più al benessere personale che al. In tema di qualità dell'azienda ideale in cui lavorare, glini mettono infatti al primo posto ilper altre attività della vita (51,5%), al secondo la possibilità di crescere e sviluppare competenze attraverso l'offerta formativa (40,7%) e al terzo la flessibilità nei tempi e nei luoghi di(40,5%). Dopo, compaiono l'attenzione ai temi di pacchetti welfare (34,5%), parità di genere, diversità e inclusione (27,5%) e stipendi superiori alla media dei propri coetanei (27%).