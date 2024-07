Kevin Manfredi nella top ten dopo l’infortunio alla spalla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024)cattedrale della velocità, ad Assen in Olanda, sullo storico circuito del TT, si è svolto il quinto round del Motomondiale MotoE 2024 dove lo spezzino, reduce dalspdel Mugello nell’impegno del Campionato Italiano, è comunque sceso in pista. Intanto ha superato i controlli medici effettuati prima eogni sessione di prove, poi, su un tracciato fisicamente impegnativo,è sceso in pista con l’intento di conquistare punti preziosi per il Campionato. È c’è riuscito, risalendo d17ª posizione della griglia di partenza, fino a conquistare una sorprendente Top 10. "Ho stretto i denti tutto il weekend e sofferto in silenzio – dichiara i –. Volevo comunque fare ciò che amo di più e dimostrare che non voglio mollare.