Juventus Giuntoli lo cede | destinazione Premier League

(Di martedì 9 luglio 2024) Grandi manovre per lain questa sessione: il football director Cristianoun pezzo pregiato inDue colpi per il centrocampo in casa Juve in questi primi giorni di campagna acquisti estivi: già ufficializzato Douglas Luiz, centrocampista prelevato dall’Aston Villa con una formula che ha previsto anche gli inserimenti di Barrenechea ed Iling Jr., solamente da chiudere l’affare Khéphren Thuram, proveniente dal Nizza. Due rinforzi di altissimo livello chiesti da Thiago Motta che ha subito individuato nella mediana la porzione di campo da rinforzare maggiormente. Il sogno è ora acquistare anche Koopmeiners ma intantosta lavorando anche per rinforzare gli altri reparti, sempre seguendo i diktat del nuovo tecnico.